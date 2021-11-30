У парочки из Дрокии нашли наркотики на 24 тысячи леев

У парочки из Дрокии нашли наркотики на 24 тысячи леев

Правоохранители провели обыски в доме пары из Дрокии, по результатам которых изъяли 33 пакетика с растительным наркотическим веществом.

27-летняя задержанная оказалась гражданкой Украины, а 22-летний мужчина – гражданин Молдовы. Оба отрицали, что наркотики были заготовлены для распространения, и утверждали, что они предназначались для собственного употребления. Ориентировочная стоимость изъятых веществ составила 24 000 леев, пишет unimedia.info.

Расследование случившегося продолжается.

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