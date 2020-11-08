У озера в парке “La izvor” нашли оружие и браконьерские снасти

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Так, он рассказал, что минувшей ночью сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы провели рейд с целью противодействия незаконной ловле рыбы.

В ходе рейда на территории лодочной станции были обнаружены 4 сети длиной около 100 м каждая, 2 мешка для рыбы, ящик с рыболовными принадлежностями, 7 приспособлений для ловли, 2 мешка корма, а также две единицы оружия: пистолет и пневматическое ружье.

Напомним, ранее градоначальник попросил полицию помочь проводить внезапные проверки на озёрах столицы, так как стало известно, что есть нарушители, занимающиеся браконьерской ловлей рыбы в озёрах.

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