У озера №1 в столичном парке “Долина Роз” установлено освещение

У озера №1 в столичном парке “Долина Роз” установлено освещение

Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, отметив, что территория вокруг первого озера была в плохом состоянии, к водоёму невозможно было подойти.

Стоит отметить, что за последние 3 года примария Кишинева выполнила вокруг озера №1 следующие работы:

1. Обустройство подхода с улицы Мелестиу к озеру №1, которое включает в себя следующие работы:

  • восстановление подходов к озеру №1;
  • восстановление родника;
  • монтаж осветительной системы;
  • установка городской мебели (урны и скамейки для парка);
  • сбор и перенаправление дождевой воды в сторону озера №1;
  • посадка деревьев (платаны).

2. Работы по текущему ремонту в парке “Долина Роз” у озера №1, в который вошли следующие работы:

  • ремонт опорных стен и последующая их покраска в традиционном стиле;
  • ремонт тротуаров;
  • ремонт лестницы от сквера в память жертв Чернобыльской катастрофы;
  • ремонт аллей;
  • установка городской мебели (парковые скамейки);
  • установка навесов в зоне парковых скамеек.

Территория благоустроена и доступна для всех посетителей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md