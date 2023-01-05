У озера №1 в столичном парке “Долина Роз” установлено освещение

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, отметив, что территория вокруг первого озера была в плохом состоянии, к водоёму невозможно было подойти.

Стоит отметить, что за последние 3 года примария Кишинева выполнила вокруг озера №1 следующие работы:

1. Обустройство подхода с улицы Мелестиу к озеру №1, которое включает в себя следующие работы:

восстановление подходов к озеру №1;

восстановление родника;

монтаж осветительной системы;

установка городской мебели (урны и скамейки для парка);

сбор и перенаправление дождевой воды в сторону озера №1;

посадка деревьев (платаны).

2. Работы по текущему ремонту в парке “Долина Роз” у озера №1, в который вошли следующие работы:

ремонт опорных стен и последующая их покраска в традиционном стиле;

ремонт тротуаров;

ремонт лестницы от сквера в память жертв Чернобыльской катастрофы;

ремонт аллей;

установка городской мебели (парковые скамейки);

установка навесов в зоне парковых скамеек.

Территория благоустроена и доступна для всех посетителей.

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