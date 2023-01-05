У озера №1 в столичном парке “Долина Роз” установлено освещение

Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, отметив, что территория вокруг первого озера была в плохом состоянии, к водоёму невозможно было подойти.
Стоит отметить, что за последние 3 года примария Кишинева выполнила вокруг озера №1 следующие работы:
1. Обустройство подхода с улицы Мелестиу к озеру №1, которое включает в себя следующие работы:
- восстановление подходов к озеру №1;
- восстановление родника;
- монтаж осветительной системы;
- установка городской мебели (урны и скамейки для парка);
- сбор и перенаправление дождевой воды в сторону озера №1;
- посадка деревьев (платаны).
2. Работы по текущему ремонту в парке “Долина Роз” у озера №1, в который вошли следующие работы:
- ремонт опорных стен и последующая их покраска в традиционном стиле;
- ремонт тротуаров;
- ремонт лестницы от сквера в память жертв Чернобыльской катастрофы;
- ремонт аллей;
- установка городской мебели (парковые скамейки);
- установка навесов в зоне парковых скамеек.
Территория благоустроена и доступна для всех посетителей.
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