У оппозиции не было никаких шансов отправить правительство в отставку, – Гречаный (ВИДЕО)

0

У оппозиции не было ни единого шанса отправить правительство Иона Кику в отставку. С таким заявлением в программе “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” выступила Зинаида Гречаный.

Спикер также отметила, что депутатов оппозиционных партий, выдвинувших вотум недоверия кабинету министров, совершенно не интересовал отчет Иона Кику.

– Одни сидели в телефонах, другие повернулись спиной. А зачем вы пригласили правительство, если вам это неинтересно? – риторически спросила Зинаида Гречаный.

Председатель парламента также предположила, что оппозицию возмутило то, что заседание состоялось в понедельник, так как, вероятно, был расчет на то, что до четверга будут куплены еще несколько депутатов и им хватит голосов для отставки правительства, однако их планам не суждено было сбыться.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.