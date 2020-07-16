“У них есть 180 дней”: Кику объяснил процедуру возвращения аэропорта государству (ВИДЕО)

“У них есть 180 дней”: Кику объяснил процедуру возвращения аэропорта государству (ВИДЕО)

Компания “Avia invest” не выполнила взятые на себя обязательства, прописанные в договоре о сдаче в концессию. На основании этого Агентство публичной собственности, после 5-6 предупреждений, объявило фирме, что расторгает контракт. После этого уведомления “Avia invest” должна вернуть Международный аэропорт Кишинева и другие активы государству в течение 180 дней. 

Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил Ион Кику.

– Мы считаем контракт расторгнутым, но это не значит, что мы сразу туда врываемся – всё должно быть цивилизованно. У них есть 180 дней, согласно контракту, чтобы вернуть эти активы. Если они этого не сделают, тогда мы сможем обратиться в суд. С танками и дубинками мы туда не собираемся. Всё будет четко по контракту, – пояснил премьер. 

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