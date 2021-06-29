У некоторых жителей столицы временно не будет горячей воды: список адресов

У некоторых жителей столицы временно не будет горячей воды: список адресов

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 09.00 30 июня до 16.00 2 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам в секторе Рышкановка:

  • ул. Александру Хаждеу 72;
  • ул. Грэдинилор 21,  23, 23/1, 25, 58, 56, 69, 60;
  • ул. Св. Георге 29;
  • ул. Титу Майореску 13;
  • ул. Кахул 8, 8/2;
  • ул. Феределулуй 25;
  • ул. Иоан Ботезэторул 17;
  • ул. Александр Пушкин 60;
  • ул. Романэ 14. 

С 09.00 30 июня до 16.00 1 июля горячей воды не будет и по следующим адресам в секторе Буюканы:

  • ул. Алба-Юлия 10, 14; 
  • ул. Ион Пеливан 11, 13, 15, 20;
  • ул. Сучава 110;
  • ул. Николае Костин 3;
  • ул. Теодорович 17.

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