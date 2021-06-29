У некоторых жителей столицы временно не будет горячей воды: список адресов

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.
В частности, с 09.00 30 июня до 16.00 2 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам в секторе Рышкановка:
- ул. Александру Хаждеу 72;
- ул. Грэдинилор 21, 23, 23/1, 25, 58, 56, 69, 60;
- ул. Св. Георге 29;
- ул. Титу Майореску 13;
- ул. Кахул 8, 8/2;
- ул. Феределулуй 25;
- ул. Иоан Ботезэторул 17;
- ул. Александр Пушкин 60;
- ул. Романэ 14.
С 09.00 30 июня до 16.00 1 июля горячей воды не будет и по следующим адресам в секторе Буюканы:
- ул. Алба-Юлия 10, 14;
- ул. Ион Пеливан 11, 13, 15, 20;
- ул. Сучава 110;
- ул. Николае Костин 3;
- ул. Теодорович 17.
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