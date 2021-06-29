У некоторых жителей столицы временно не будет горячей воды: список адресов

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.



В частности, с 09.00 30 июня до 16.00 2 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам в секторе Рышкановка:

ул. Александру Хаждеу 72;

ул. Грэдинилор 21, 23, 23/1, 25, 58, 56, 69, 60;

ул. Св. Георге 29;

ул. Титу Майореску 13;

ул. Кахул 8, 8/2;

ул. Феределулуй 25;

ул. Иоан Ботезэторул 17;

ул. Александр Пушкин 60;

ул. Романэ 14.

С 09.00 30 июня до 16.00 1 июля горячей воды не будет и по следующим адресам в секторе Буюканы:

ул. Алба-Юлия 10, 14;

ул. Ион Пеливан 11, 13, 15, 20;

ул. Сучава 110;

ул. Николае Костин 3;

ул. Теодорович 17.

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