У некоторых жителей столицы в четверг не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 08.00 четверга до 21:00 пятницы отключения запланированы по следующим адресам:

ул. И. Пеливан, 2-24, 1-15, в том числе в домах с дробями;

ул. С. Рахманинов, Донич, Лункевич.

С 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Сармизеджетуса, 92-96, в том числе в домах с дробями;

Г. Ботаника, 12-20, в том числе в домах с дробями;

Дачия, 57, 49/6, 53/5, 53/7;

Буребиста, 134.

С 09:00 до 20:00 отключения запланированы на:

Студенцилор, 2, 8/1, 3-11, в том числе в домах с дробями;

А. Рэдэуцану, 3-11, в том числе в домах с дробями;

Флорилор, 32-34, в том числе в домах с дробями;

Московский пр-т, 21-23, в том числе в домах с дробями.

С 09:00 до 21:00 воды не будет и на ул. Н.М.Спэтару, 21-25, в том числе в домах с дробями.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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