У некоторых жителей столицы не будет воды в пятницу

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ с 09:00 до 19:00 отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Транснистрия, 6-24, включая дома с дробью.

ул. Г. Асаки, 58-62, включая дома с дробью.

ул. Спрынченоая, 1/4.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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