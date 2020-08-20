У некоторых жителей столицы и Дурлешт не будет воды в пятницу

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Столичные потребители, проживающие на улице Яловень, 68-104, останутся без воды в пятницу. Отключения запланированы с 09:00 до 20:00.

С 09:00 до 21:00 перебои ожидаются на улицах Избаш, Тырговиште, Вадул-луй-Водэ, 105-125, 166-178, Колоница, переулке Колоница, Арионешть, Х. Бужор, Алчедар.

С 09:00 до 20:00 воды не будет в Дурлештах на улицах Н. Димо, Кауказ, Виилор, Донич, Крянгэ, Солтыс, Кантемир, Сф. Андрей, Бисеричий, Орлов, Одатюк, Пэунеску, Ш. Чобану, Г. Гросу, В. Лупу, переулке Плопилор, Фэцэрилор, Картуш.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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