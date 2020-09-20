У некоторых жителей Гидигича в понедельник не будет воды

0

Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам в Гидигиче:

Матеевич, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй, Фынтыницей, Тинеретулуй.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.