У некоторых столичных жителей не будет воды в пятницу

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 19:00 отключения запланированы по следующим адресам: ул. Пьяца Унирий Принчипателор, 3, И. Крянгэ, 49/2, 49/5, 49, 49/3 A, B, C, 47/1.

Также в пятницу с 09:00 до 20:00 воды не будет на улицах В. Лупу, 61-89, включая дома с дробью, Друмул Таберей, Кодряну и Пырыулуй.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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