У молдаванина на границе изъяли поддельные водительские права и 4 грамма конопли

У молдаванина на границе изъяли поддельные водительские права и 4 грамма конопли

Инцидент зарегистрировали накануне в пункте пропуска “Скуляны”.

39-летний мужчина был пассажиром автобуса “Яссы-Кишинёв”. Гражданин предъявил для контроля водительские права. Проверка показала, что документ недействителен, пишет unimedia.info.

При дальнейшем досмотре в сумке мужчины нашли упаковку с измельчённым наркотическим веществом (4 г). Пассажир признался, что купил коноплю для собственного употребления.

Пограничная полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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