У молдаванина конфисковали Mercedes за 2,5 млн леев. Авто находится в розыске в Швеции (ФОТО)

0

Сотрудники Пограничной полиции и Интерпола конфисковали на границе люксовый автомобиль марки Mercedes-Benz Amg G 63, выпущенный в 2020 году.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, машина, стоимость которой превышает 2,5 млн леев, находится в розыске в Швеции. За рулём находился гражданин Молдовы. По данному факту было инициировано расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и выявляют причастных к правонарушению лиц.

Стоит отметить, что с начала этого года пограничники конфисковали 14 автомобилей, общая стоимость которых превышает 450 тысяч евро. Машины находились в розыске или были с поддельными идентификационными и/или регистрационными номерами. Чаще всего такие авто пригоняли из Румынии, Германии, Франции, Венгрии и Италии. Большая их часть относится к категории класса люкс.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.