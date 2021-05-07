У менее 1% вакцинировавшихся от коронавируса в Молдове проявились побочные эффекты

У менее 1% вакцинировавшихся от коронавируса в Молдове проявились побочные эффекты

У 1265 человек, привитых от COVID-19, возникли побочные эффекты. Это 0,83% от общего числа граждан, получивших вакцину. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

По данным ведомства, на сегодняшний день в Молдове от коронавируса вакцинировали 171820 человек. У 1212 из них возникли лёгкие побочные эффекты: боль в месте укола, температура ниже 38,5 градусов, общая слабость.

Средние формы выявили у 53 человек. Речь идёт о мышечных болях, болях в суставах и аллергической реакции.

Вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта.

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