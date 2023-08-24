У Майи Санду свой праздник: президентка отмечает День независимости Украины (ВИДЕО)

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В День освобождения Молдовы президентка РМ опубликовала поздравительное послание с Днём независимости Украины. Майя Санду выразила восхищение соседней страной и её гражданами, назвав их символами стойкости и надежды.

– Мы бесконечно признательны за ту силу, с которой Украина отстаивает мир и безопасность в регионе, став бастионом свободы для миллионов европейцев. В этот день мои надежды связаны со скорым возвращением мира в дома украинцев, с тем, чтобы День независимости Украины более никогда не был омрачён войной и страданиями. Слава Украине! – отметила она.

Об отмечаемой сегодня годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков на странице президента нет ни слова.

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