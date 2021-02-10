У криминальной группы изъяли наркотики на 1 млн леев (ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали пятерых членов преступной группы. При обысках было изъято 8 кг марихуаны, 10 тысяч долларов, мобильные телефоны, а также записи с информацией о преступной деятельности.

Перевозчик наркотических веществ и двое соучастников были пойманы с поличным. Позже были задержаны ещё два участника ОПГ.

Задержанные были заключены под стражу на 30 дней. Согласно законодательству, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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