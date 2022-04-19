У кого нет ничего святого?

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О том, как в Республике Молдова запретили символ Победы

14 апреля 53 депутата партии «Действие и солидарность» (PAS) проголосовали в окончательном варианте за поправки в закон, предусматривающие введение запрета и наказание за ношение Георгиевской ленточки и распространение символов Z и V.

За кого испанский стыд?

Как ни надеялись многие наши граждане, что, увидев возмущение в обществе, к третьему чтению народные избранники от PAS образумятся и не станут законодательно запрещать Георгиевскую ленточку – символ победы в Великой Отечественной войне, но прозрения у власть предержащих не случилось.

В минувший четверг законопроект, предусматривающий внесение поправок в Кодекс о правонарушениях, был вынесен на обсуждение фактически под занавес заседания. Приглашённая спикером на трибуну для представления документа глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате не успела открыть рот, как слово попросил экс-президент Молдовы, депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин. Свою речь он начал довольно необычно – пропев пару перефразированных строчек песни из кинофильма «Офицеры»: «Нет в Молдове семьи такой, где бы ни был свой герой…» Депутат сожалел, что статус не позволяет ему по-настоящему выразить свои эмоции, но сказал, что ему стыдно за происходящее.

– Дед Лилиана Карпа награждён Орденом Славы третьей степени, единственным орденом для солдат. Дед премьер-министра награждён медалью за Победу над Германией. Мне не посчастливилось знать отца, он погиб, защищая Киев, и мы теперь поднимаем руку на самый святой символ – ленту Победы, – возмутился В. Воронин. – Мне стыдно. Как бы ни объясняли и ни говорили об этом, в каждой семье были такие дедушки, прабабушки. Были награждены и те, кто вместе с румынской армией пошли против фашистов воевать в 1944 году, даже король Михай получил Орден Победы. И теперь мы поднимаем руку на святое! Мне стыдно. Я против всего этого!

Входящие в БКС депутаты от ПСРМ не пожелали участвовать в обсуждении данного проекта закона, назвав его одним из позорных шагов действующей власти, который обязательно будет оспорен как в судебных инстанциях местного уровня, так и международного.

Нет в Молдове семьи такой, где бы ни был свой герой…

За что штрафовать немедленно?

PASовцы же, фактически не обращая внимания на протестные заявления оппозиции, пользуясь своим численным преимуществом в парламенте, приняли в третьем, окончательном варианте поправки в действующее законодательство. Наказания для граждан поддержали 53 депутата от партии власти. А штрафы за атрибуты и символы предусмотрены не маленькие – от 4500 до 9000 леев. Наказывать леем будут за цветные флаги, полосы и ленты (чёрно-оранжевую); эмблемы (графика, буквы или цифры и их комбинации); нагрудные знаки, обмундирование, лозунги, приветствия, а также за любые другие подобные знаки различия, используемые участниками военных действий. Так, физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 90 до 180 у. е. (1 у. е. – 50 леев) или же привлечено к бесплатным общественным работам на срок от 30 до 60 часов. За аналогичное нарушение должностное лицо заплатит штраф в размере от 180 до 360 у. е., а экономический агент – от 300 до 600 у. е.

Хотя в конце законопроекта и написано, что поправки вступают в силу через три месяца после опубликования в «Официальном Мониторе», глава парламентской юридической комиссии О. Стамате на своей странице в соцсети это отрицает: «Я видела несколько постов/комментариев в социальных сетях о том, что эти изменения вступят в силу через три месяца. ОШИБОЧНО! Есть некоторые положения закона, которые вступят в силу через три месяца. А вот те, что касаются запрета упомянутых выше знаков, вступают в силу с момента публикации в «Официальном Мониторе».

Из-за несогласия с решением правящей PAS запретить ношение Георгиевской ленточки в ряде городов Молдовы прошли акции протеста.

Анастасия Погодина