У Кишинева появилась стратегия по защите прав детей

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Муниципальный совет Кишинева проголосовал за принятие муниципальной стратегии по защите прав детей на 2020-2025 годы. Она была разработана Управлением по защите прав ребенка при технической поддержке ЮНИСЕФ в Молдове и является первым подобным проектом для Кишинева.

Документ представляет собой часть стратегии по реформированию системы защиты детей в Республике Молдова, а также по приведению ее в соответствие с европейскими и международными стандартами и обязательствами. В то же время в стратегии предусматривается необходимость сосредоточить усилия на предотвращении и раннем выявлении опасных для детей ситуаций, а также на консолидации возможностей реагирования и оказания помощи на уровне общества путем развития социальных служб для детей, находящихся в опасной ситуации.

Проект содержит список основных принципов, таких как недопущение дискриминации, непринятие любой формы насилия в отношении детей, обеспечение защиты интересов ребенка и другие.

Стратегия предполагает межведомственный подход к ее реализации с привлечением ряда подразделений Муниципального совета Кишинева. Для реализации положений документа должен быть разработан план действий с указанием соответствующих затрат. План действий также будет одобрен Муниципальным советом Кишинева.

– Мы хотим создать дружественную и инклюзивную среду для обеспечения, уважения и защиты прав каждого ребенка в Кишиневе, – подчеркнул Ион Чебан.

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