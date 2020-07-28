У Кишинева будет новый Генплан: мунсовет одобрил его разработку при бесплатной помощи от России и Румынии

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План действий по разработке Генерального градостроительного плана муниципия Кишинев сегодня был одобрен столичным мунсоветом.

Генеральный примар Ион Чебан, присутствовавший на заседании, поблагодарил всех советников, которые проголосовали за принятие этого документа. Он подчеркнул, что услуги по разработке плана предоставляются бесплатно в качестве спонсорской поддержки компаниями из России и Румынии.

– Сегодня в мунсовете я услышал много политических заявлений. Я пообещал жителям столицы, что у нас будет Генеральный градостроительный план. Я понимаю разочарование тех, кто по кускам распродавал город. Они затронули исторический центр. Я не заключаю сделок под столом. В прошлый раз запросили заключения НАЦ и СИБ – пожалуйста, мы их предоставили. Мы все делаем прозрачно, – заверил Ион Чебан.

Последний Генеральный градостроительный план Кишинева был разработан в 2007 году и уже не соответствует действительности. Реальная стоимость разработки генплана составляет 17-20 млн. леев, этих денег у муниципалитета в настоящее время нет.

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