У кабмина пока нет программы помощи гражданам в связи с ростом тарифа на электроэнергию

У кабмина пока нет программы помощи гражданам в связи с ростом тарифа на электроэнергию

Правительство пока не знает, будет ли компенсировать гражданам предстоящий рост тарифа на электроэнергию. Это в рамках пресс-конференции дала понять Наталья Гаврилица. 

Так, отвечая на вопрос, предусмотрены ли компенсации, премьер заявила: “Такой программы у нас пока нет”.

Ранее мы писали, что с 1 апреля вырастет тариф на электроэнергию: с 1,51 до 2,17 лея за киловатт/час в центре и на юге страны и с 2,04 до 2,51 лея на севере.

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