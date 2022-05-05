“У этого преступления нет срока давности”: фракция БКС потребовала создать спецкомиссию по “краже века” (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов призвали создать в парламенте специальную комиссию, которая займётся расследованием обстоятельств “кражи века” и установлением лиц, участвовавших в предоставлении госгарантий банкам, причастным к хищению миллиарда, а также в выпуске национальной валюты на сумму 9,5 млрд леев и 5,34 млрд леев соответственно. Об этом сегодня на заседании законодательного органа заявил Влад Батрынча, отметив, что 22 апреля этого года Конституционный суд постановил, что оба эти деяния были незаконными.

– Речь идёт о руководстве правительства, парламента, Нацбанка и тех учреждений, которые или покрывали эти беззакония, или молчали и не сделали ничего, чтобы препятствовать этому. Следственная комиссия должна установить роль политического класса, роль лидеров политических партий, руководства парламента, правительства, тех, кто должен ответить перед законом, пусть и спустя 8 лет, – сказал Батрынча.

Он добавил, что у этого преступления нет срока давности, а граждане, которые вынуждены возвращать из собственного кармана украденные деньги, да ещё и с процентами, ждут справедливости и привлечения к ответственности виновных.

К этому вопросу было решено вернуться на следующем заседании парламента.

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