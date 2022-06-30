У иностранца изъяли на границе два фальшивых водительских удостоверения

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Инцидент произошёл накануне на КПП “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, свои проездные документы для въезда в Молдову предъявил 28-летний водитель с двойным гражданством: португальским и израильским. Мужчина направлялся из Португалии в Украину. У него было два водительских удостоверения: украинское и неизвестного происхождения. Оба оказались фальшивыми.

На допросе мужчина заявил, что у него есть вид на жительство в Украине, но после начала боевых действий он был вынужден выехать из страны. В связи с этим гражданин получил через волонтёров водительское удостоверение на основании настоящих прав, которые были просрочены. О втором документе он ничего не рассказал.

Пограничники изъяли оба фальсификата и направили их на экспертизу. Иностранец продолжил путь в качестве пассажира. Обстоятельства инцидента выясняются.

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