У инфицированных COVID-19 изменились основные симптомы

ВОЗ называет главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость, однако в последнее время эти признаки отходят на второй план.
Так, новые штаммы коронавируса, в частности «Дельта», изменили клиническую картину. Исследователи говорят, что наиболее частыми симптомами коронавируса теперь являются: головная боль, насморк и боль в горле, передаёт charter97.org.
Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения на данный момент считает главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель, утомляемость. В то же время, по мнению представителей ВОЗ, головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространёнными признаками.
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Эти здравозахоронители(ОПГ) из “ВОЗ” уже бы сразу сказали: как только у чела потекли сопли – сразу диагностировать “ковид”, и надо срочно в “реанимацию” на интубирование, и “драгоценные” ПЦР не нужно тратить…