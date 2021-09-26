У инфицированных COVID-19 изменились основные симптомы

У инфицированных COVID-19 изменились основные симптомы

ВОЗ называет главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость, однако в последнее время эти признаки отходят на второй план.

Так, новые штаммы коронавируса, в частности «Дельта», изменили клиническую картину. Исследователи говорят, что наиболее частыми симптомами коронавируса теперь являются: головная боль, насморк и боль в горле, передаёт charter97.org.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения на данный момент считает главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель, утомляемость. В то же время, по мнению представителей ВОЗ, головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространёнными признаками.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Эти здравозахоронители(ОПГ) из “ВОЗ” уже бы сразу сказали: как только у чела потекли сопли – сразу диагностировать “ковид”, и надо срочно в “реанимацию” на интубирование, и “драгоценные” ПЦР не нужно тратить…

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md