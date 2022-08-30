У гражданина Турции на границе изъяли фальшивый документ

У гражданина Турции на границе изъяли фальшивый документ

Инцидент произошёл сегодня в Международном аэропорту Кишинёва. Пограничники нашли у гражданина Турции фальшивый документ. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, контроль проходил 37-летний пассажир рейса “Стамбул-Кишинёв”. По его словам, он прибыл в Молдову в туристических целях. В ходе проверки пограничники нашли у мужчины поддельный вид на жительство, выданный якобы украинскими властями.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Иностранцу отказали во въезде в Молдову.

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