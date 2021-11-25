У гражданина Молдовы на границе нашли фальшивое удостоверение личности

У гражданина Молдовы на границе нашли фальшивое удостоверение личности

Инцидент произошёл накануне на КПП “Стынка”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции Румынии, фальшивый документ нашли у 42-летнего пассажира рейсового автобуса. Удостоверение, выданное якобы румынскими властями, было спрятано в подкладке сумки. Мужчина пояснил, что документ его попросили перевезти во Францию, а о нарушении он ничего не знал.

Документ был изъят. Обстоятельства инцидента выясняются.

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