У фракции ПСРМ в МСК новый советник

У фракции ПСРМ в МСК новый советник

Татьяна Корчмарь – новый советник фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева. Проект о присвоении ей мандата был утвержден на сегодняшнем заседании МСК. 

Корчмарь также была включена в постоянную муниципальную комиссию по социальной защите, здравоохранению, образованию, культуре, СМИ и межэтническим отношениям.

Напомним, мандат советника ПСРМ стал вакантным после того как в начале месяца после продолжительной болезни из жизни ушел Юрий Хармелин.

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