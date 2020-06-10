У двух сотрудников секретариата парламента подтвержден коронавирус

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Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Отмечается, что у заболевших нет характерных для инфекции симптомов. Они находятся под наблюдением врачей дома. Сотрудники парламента, которые вступали в контакт с заразившимися коллегами, прошли тестирование и соблюдают самоизоляцию.

Секретариат парламента отмечает, что в законодательном органе предпринимаются все необходимые меры защиты и обеспечения безопасности в соответствии с установленными санитарными нормами.

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