У Центрального рынка прикрыли “лавочку” по продаже контрафактного алкоголя и сигарет (ВИДЕО)

У Центрального рынка прикрыли “лавочку” по продаже контрафактного алкоголя и сигарет (ВИДЕО)

Правоохранители прикрыли торговую точку по продаже контрафактного алкоголя и сигарет, которую открыли у столичного Центрального рынка. Стоимость найденной партии составила 65 000 леев.

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате следственных мероприятий в муниципии Кишинёв была выявлена точка продажи контрафактных алкогольных напитков и табачных изделий без акцизных марок. Незаконную деятельность организовала группа людей, состоящая из 5 жителей столицы в возрасте от 35 до 50 лет.

Подпольная точка по продаже алкоголя и сигарет находилась вблизи Центрального рынка. Во время обысков было обнаружено и изъято 550 литров алкоголя и 20 000 сигарет.

Правоохранители устанавливают всех лиц, вовлечённых в незаконную деятельность. Виновным грозит штраф в размере от 60 до 90 условных единиц с конфискацией контрафактных товаров.

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