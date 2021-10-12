У бюджетников в четверг будет выходной

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Для бюджетников, работающих в столице, четверг, 14 октября, будет выходным днём. Как отметили в примарии, соответствующее решение Муниципального совета от 2002 года действует и в этом году.

Таким образом, 14 октября многие учреждения, находящиеся в ведении столичных властей, в том числе образовательные, работать не будут.

Напомним, что массовые мероприятия по случаю Дня города в этом году отменены. В то же время вход в зоопарк и Дендрарий будет бесплатным.

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