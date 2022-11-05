У 72-летней женщины на границе изъяли крупную партию ювелирки

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Инцидент был задокументирован накануне. Таможенники нашли у 72-летней женщины незадекларированную партию ювелирных изделий.

Нарушительница авиарейсом возвращалась в Молдову из немецкого города Лейпциг. Во время проверки её багажа правоохранители обнаружили крупную партию ювелирных изделий, в том числе кольца, цепочки, браслеты.

Контрабанда была изъята. Женщине грозит административный штраф.

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