У 72-летней женщины на границе изъяли крупную партию ювелирки

У 72-летней женщины на границе изъяли крупную партию ювелирки

Инцидент был задокументирован накануне. Таможенники нашли у 72-летней женщины незадекларированную партию ювелирных изделий. 

Нарушительница авиарейсом возвращалась в Молдову из немецкого города Лейпциг. Во время проверки её багажа правоохранители обнаружили крупную партию ювелирных изделий, в том числе кольца, цепочки, браслеты.

Контрабанда была изъята. Женщине грозит административный штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md