У 352 тысяч жителей Приднестровья есть молдавское гражданство

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По состоянию на 31 декабря 2022 года почти 362 тысяч человек, проживающих на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры, были внесены в Государственный реестр населения. У около 352 тысяч из них есть гражданство Республики Молдова.

Бюро политик по реинтеграции уточняет со ссылкой на данные Агентства государственных услуг, что более 328 тысяч приднестровских жителей имеют паспорта гражданина Республики Молдова и более 293 тысяч – удостоверения личности (булетины), передаёт ipn.md.

При выдаче удостоверения личности гражданина Республики Молдова льготами в период с августа 2021 года по декабрь 2022 года воспользовались 6 395 жителей приднестровского региона, а 501 – при выдаче временного удостоверения личности.

Примечательно, что в условиях упрощённой процедуры получения гражданства Республики Молдова (на основании письменного согласия и на основании документов гражданского состояния, свидетельствующих о рождении на территории страны), в период с 19 апреля 2018 года по 31 декабря 2022 года были признаны гражданами Республики Молдова 32 349 человек из региона. Из них 22 291 (около 69%) – жители левобережья Днестра и муниципия Бендеры, которые ранее получили удостоверения личности гражданина Республики Молдова.

В 2022 году 10 711 человек из приднестровского региона подали заявки на сертификацию актов гражданского состояния. Для них были сертифицированы 11 653 документа о гражданском состоянии и 6 625 дубликатов, выданных в результате повторных обращений.

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