У 17-летних “бизнесменов” из Фалешт изъяли наркотики на 1,5 млн леев

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Полиция задержала двух 17-летних жителей Фалешт, у которых в результате обысков нашли около 1,5 кг наркотиков типа PVP. Стоимость изъятого на чёрном рынке составляет 1,5 млн леев.

Кроме того, правоохранители изъяли 0,5 кг марихуаны, прибор для употребления наркотиков, а также пакетики для их расфасовки и продажи. Обыски проводились в квартирах в Бельцах, которые подозреваемые снимали. Следователи выяснили, что несовершеннолетними руководили другие члены преступной группировки. Так, по их советам парни меняли жильё раз в 3-4 дня.

Известно, что один из задержанных учится в 10-м классе лицея, а второй – в профучилище. Они общались с “клиентами” через приложение Telegram.

Одного из подозреваемых задержали с поличным, а второго – после обысков. Оба были помещены под предварительный арест.

Все обстоятельства выясняются.

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