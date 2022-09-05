Тысячи жителей столицы на три дня остались без горячей воды: список адресов

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Об отключении, связанном с проведением плановых работ, сообщил поставщик.

Так, с 08.00 6 сентября до 17.00 8 сентября горячей воды не будет у потребителей, проживающих в домах по адресам:

Хынчештское шоссе, 2, 2/1, 20, 24, 32, 34/2, 40a, 40v, 55/4, 58, 58/1, 60/1, 60/3, 60a, 62/3, 62a, 64b, 64v, 68, 70, 72, 76/1, 76/2, 80, 82, 136

Академическая, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 9/2, 10, 13/3, 15/2, 17

А. Космеску, 5

К. Вырнав, 13, 16

Костюжень, 6, 8/2, 8/4, 8/5, 14, 14/4, 15/1, 15/2

Друмул Скиноасей, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

Друмул Виилор, 26/1, 26/3, 28, 29, 30/2, 37, 38/2, 39, 40, 41, 42, 42/3, 42/4, 43, 43/1, 99

Г. Асаки, 11/1, 11/2, 13a, 19 a, 19 b, 23a, 25, 25b, 27, 29, 31a, 35, 37/1, 37/2, 48/1, 48/2, 49 a, 49 b, 50, 52, 53, 53/1, 53/2, 61, 62, 62/1, 62/2, 62/4, 63, 64/1, 64/2, 66/1, 68/1

Г. Кашу, 2/8, 12, 14, 16, 18, 32, 33

Гренобле, 106 a, 106 b, 106/4, 153/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 163/2, 163/3, 163/4, 163/6, 163/7

Яловень, 94, 96v, 98/1, 98/2, 98/3, 100/1, 100/2, 100a, 102, 102/1

И. Сорочану, 40, 42

Юбилейная, 40

Лэпушней, 20

Л. Качиньского, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8

Малая Малина, 11, 62, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 70, 70/3, 72

М. Ломоносова, 8, 28, 38, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 49/1, 61, 63, 65

Миорица, 3/1, 3/10, 3/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 10, 14

Митрополит Гурие Гросу, 1, 3, 4, 5

Н. Тестемицану, 13/1, 20, 22/2, 22/3, 24, 24/2, 24/5, 26/2, 28, 29, 29/2, 30

Нукарилор, 11

П. Залипай, 4

Пьетрарилор, 2, 2 a, 2 a, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4

Спрынченоая, 1, 6

Тудор Стришка, 2

Валя Дическу, 45, 47, 49

В. Александри, 17, 19

В. Келтуялэ, 7, 11

В. Докучаева, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 3/1, 4, 13

В. Короленко, 2, 3, 5, 7, 57, 59 a, 59/4, 61/2, 61/3

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 1300 или 022 447 447.

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