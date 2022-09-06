Тысячи жителей Буюкан останутся во вторник без электричества

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 6 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00;

ул. Кодрилор, 999 – с 09:15 до 16:50;

ул. Балканское шоссе, 999, Кодрилор, 9 99, Трушень, 9006, 9007, 9015 – с 09:15 до 16:50;

ул. Букурией, 1/3, 1/6, 12A, 14, Каля Ешилор, 2/5, Колумна, 170 – с 09:20 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.