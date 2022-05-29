Тысячи людей в центре Кишинёва потребовали отставки некомпетентной власти ПДС

По итогам акции протеста в центре молдавской столицы, в которой приняли участие тысячи граждан со всей Молдовы, была принята резолюция. Приводим её текст без сокращений.

Республика Молдова переживает один из самых сложных периодов в своей истории, а люди столкнулись с таким валом бедности, который может сравниться разве что с 90-ми годами. Это действительно драматичные времена, которые затрагивают всех нас и каждого в отдельности.

Всего менее чем за год правления партии ПДС и менее чем за два года мандата президента Майи Санду Республика Молдова побила все антирекорды. Она вышла на первое место по самому высокому уровню инфляции в Европе, далеко обогнав даже страны, находящиеся в состоянии конфликта или под давлением экономических санкций. Прогноз инфляции на этот год – более 31% – является самым высоким за последние 23 года.

Стремительный рост цен на все товары, включая хлеб, масло, молочные продукты, муку, мясо, топливо, лекарства, сильно бьет по всем гражданам, а также по бизнесу. Но наиболее болезненно рост цен воздействует на социально незащищенные слои населения – на пожилых людей, многодетные и молодые семьи.

Ежедневный рост цен на бензин и дизельное топливо является фактором сильного стресса для всего общества. Никогда в истории страны бензин не дорожал более чем на 4,5 лея всего за один месяц. А с августа прошлого года, когда депутаты ПДС изменили законодательство в интересах поставщиков нефтепродуктов, цены на бензин выросли более чем на 11 леев. Дизельное топливо также стало дороже почти на 11 леев.

Вместо отмены НДС и акцизов на бензин и дизтопливо, предложенной парламентской оппозицией, что привело бы к снижению цен на топливо более чем на 10 леев, ПДС предпочитает накапливать профицит государственного бюджета за счет граждан, вынужденных платить исторические цены на топливо, затраты на которое вызывают рост цен по всей производственной цепочке.

Из-за некомпетентности и тщеславия правящего режима потребители будут платить за природный газ 24 лея, или более чем в 5 раз выше тарифа, который был до того, как партия ПДС возглавила правительство.

Скоро нас ждет новое повышение цен – на электроэнергию. Коммунальные платежи становятся тяжелейшим бременем для граждан страны. Резкое повышение тарифов на газ и электроэнергию на фоне ежедневного подорожания бензина и дизельного топлива неизбежно приведут к новому витку роста цен на хлеб, молочные продукты и другие товары первой необходимости. Население страны, ставшее намного беднее после прихода к власти ПДС, может еще глубже погрузиться в нищету.

На фоне колоссального роста цен доходы населения остаются неизменными или даже снижаются. Серьезно пострадали многие предприятия, некоторые из которых находятся на грани банкротства или закрылись, а люди потеряли работу.

Государству уже нет дела до аграриев, которые столкнулись с серьезными проблемами, такими как утроение цен на удобрения и гербициды, повышение цен на дизельное топливо более чем на треть, блокирование основных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Правительство говорит красивые слова и дает обещания, но все это без конкретных действий, что вызывает недовольство аграриев.

Выросли и тарифы на пассажирские перевозки, так что поездки между населенными пунктами стали для многих граждан непозволительной роскошью. Молдова быстро возвращается к деревянной сапе, и количество бедняков в нашей стране растет день ото дня, как и количество граждан, выезжающих за границу. Большинство инфраструктурных проектов в этом году было остановлено или приостановлено.

Эксперты и большинство граждан утверждают, что более некомпетентного правительства, чем то, которое сейчас руководит нашей страной, никогда не было в истории Республики Молдова. С момента прихода к власти новое правительство управляло государственными делами только путем объявления чрезвычайных положений. За этот период было введено 5 чрезвычайных ситуаций, а правительство было наделено наибольшими полномочиями и компетенцией.

Хваленые выпускники Гарварда в правительстве вместо того, чтобы искать лучшие решения для народа, оживлять экономику и улучшать социальные условия, развивать инфраструктуру, пошли по другому пути. Они ввели цензуру в СМИ, запретили символы Победы, политически подчинили правосудие, с новой силой используя все инструменты режима Плахотнюка.

Жертвой репрессивного режима стал генеральный прокурор Александр Стояногло, который после смены власти решил остаться независимым, компетентным и политически не аффилированным прокурором. Но новый режим предпочел иметь в генпрокуратуре лояльных и послушных людей, которые подчиняются всем политическим приказам.

Для чего? Чтобы вселить в нас страх, заставить замолчать оппозицию и отвлечь внимание населения от той социальной бездны, в которой оказалась страна, новый режим развернул настоящую «охоту на ведьм», сфабриковав политические дела в отношении ряда политических лидеров оппозиции, в том числе председателя Кагульского района Марчела Ченушэ, депутата парламента Раду Мудряка. Кульминацией телевизионного правосудия стало политическое дело в отношении пятого Президента Республики Молдова Игоря Додона.

Представители режима чувствуют себя всемогущими, и если мы будем молчать, жизнь людей превратится в фильм ужасов. Поэтому целью наших акций протеста является восстановление конституционного порядка в Республике Молдова. Мы будем протестовать, пока не завоюем уважение каждого гражданина, оппозиции и всего гражданского общества. В подлинной демократии голос оппозиции и народа слышны и уважаемы.

Те, кто верит во всемогущество и вечную власть, те, кто выходит за рамки своих обязанностей и нарушает закон, должны знать, что их конец ближе, чем они себе представляют. Все они будут нести ответственность перед законом и народом.

Мы требуем отставки некомпетентных чиновников, которые поставили экономику на колени и оставили людей без социальной защиты.

Мы требуем восстановления законности в стране, прекращения всех акций политического преследования оппозиции и телевизионного правосудия, наносящего ущерб демократии и репутации судебной системы.

Мы требуем аннулирования на общественном радио и телевидении цензуры, в результате которой оппозиция подвергается обструкции, а альтернативные мнения, критика и правда игнорируются в ущерб общественным интересам.

Если эти обоснованные и демократические требования не будут приняты во внимание, мы будем вправе требовать отставки всего правительства и действовать соответствующим образом.

Демократическое государство, подлинно ответственная власть обязаны работать в интересах народа, поддерживать мир и спокойствие в стране, защищать межнациональное согласие и обеспечивать рост уровня благосостояния своих граждан. Доводы о том, что «так во всем мире», – остались в силе только для «клуба бывших выпускников Гарварда». Молдаване больше не верят в эти сказки. Люди хотят жить лучше и быть уверенными в завтрашнем дне.

У правительства есть выбор: либо выполнить волю народа – либо уйти!