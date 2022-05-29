Тысячи людей пришли к зданию парламента. Число участников протеста продолжает расти (ВИДЕО)

Тысячи людей пришли к зданию парламента. Число участников протеста продолжает расти (ВИДЕО)

Тысячи граждан принимают участие в беспартийной акции протеста перед зданием Парламента РМ. Люди продолжают приходить, они уже едва вмещаются в сквер перед законодательным органом.

Граждане требуют прекратить политические преследования в отношении оппонентов, остановить рост цен и уничтожение Молдовы. “Свободу!”, “В отставку!”, “Мы не сдадимся!”, “Долой диктатуру!”, – скандируют они.

Протест проходит по принципу свободного микрофона, выступить может любой желающий.


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