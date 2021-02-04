Тысячи домов в Молдове будут подключены к газу в этом году

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Предварительный бюджет программы по расширению газораспределительных сетей АО «Молдовагаз» составит в текущем году 79,5 миллиона леев.

Как сообщает служба по связям с общественностью предприятия, 30 миллионов из указанной суммы будут направлены на строительство межпоселковых газопроводов, что за последние десятилетия осуществляется впервые за счёт средств газораспределительных предприятий группы компаний АО «Молдовагаз». Это позволит начать газификацию населённых пунктов.

В целом планируется проложить 145 километров газопровода, работы будут вестись более чем в 60 сёлах. Прогнозируемое количество новых потребителей составит на первом этапе около 2500 с возможностью их удвоения в последующие периоды.

В прошлом году газораспределительные сети были расширены почти на 130 километров в 55 населенных пунктах. На сегодняшний день к ним подключены 2710 новых потребителей.

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