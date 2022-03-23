Тушите свет

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Об очередной дорожающей услуге

Очень бы хотелось, чтобы данная новость была первоапрельской шуткой, но, к сожалению, это чистая правда в нашей реальной действительности. С 1 апреля жителей Молдовы ждёт повышение тарифа на электроэнергию. И это только первый этап роста цен на неё.

Сослались на газ

Ещё в январе поставщики электроэнергии – Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord – запросили у Национального агентства по регулированию в энергетике повышения тарифа на предоставляемую ими услугу в связи с ростом их расходов из-за подорожания природного газа. По расчётам компании Premier Energy, снабжающей электричеством центральную и южную зоны страны, чтобы покрыть все их затраты, тариф необходимо увеличить с 1,51 до 2,78 лея за 1 кВт/ч. Но НАРЭ тогда предложило повысить стоимость 1 киловатта до 1,92 лея. В свою очередь компания FEE Nord, оказывающая услуги по электроснабжению северной части Молдовы, запросила повысить тариф с 2,04 до 3,06 лея за 1 кВт/ч. Компромиссный тариф, предложенный тогда НАРЭ, составлял 2,25 лея.

Но заседание, на котором регулятор должен был принять по этим запросам окончательное решение, несколько раз переносилось. Как объясняли ответственные лица страны, рассмотрение вопроса по пересмотру тарифа было отложено в связи с тем, что Министерству труда и социальной защиты необходимо время, чтобы разработать программу адресной компенсации затрат на электроэнергию для социально уязвимых слоёв населения.

С 1 апреля тариф на электроэнергию для бытовых потребителей компании Premier Energy вырастет с 1,51 до 2,17 лея за кВт/ч, а Furnizarea Energiei Electrice Nord – с 2,04 до 2,51 лея за кВт/ч.

Некомпромиссные тарифы

И вот на минувшей неделе, 18 марта, совет директоров НАРЭ провёл открытое заседание, на котором одобрил рост тарифов на электроэнергию. Но стоимость единицы электроэнергии, утверждённая на прошлой неделе, выше компромиссных тарифов, озвученных больше месяца назад НАРЭ. Так, с 1 апреля конечные потребители – жители севера РМ, установки которых подключены к распределительным сетям среднего напряжения (6 – 10 кВ), будут платить за свет 1,90 лея за кВт/ч, что на 47 банов, или на 32,8%, выше нынешнего тарифа. Получатели услуги (а это основная часть бытовых потребителей), установки которых подключены к распределительным сетям низкого напряжения (0,4 кВ), тоже будут платить на 47 банов, или на 22,9%, больше прежнего – 2,51 лея за кВт/ч.

Бытовые потребители, подключённые к сети низкого напряжения (0,4 кВ), поставщиком электроэнергии у которых является компания Premier Energy, с 1 апреля начнут платить на 66 банов больше за 1 кВт/ч электричества, то есть тариф вырастет на 43,7% – с 1,51 до 2,17 лея. Для подключённых к сети среднего напряжения (6 – 10 кВ) стоимость единицы электричества вырастет до 1,73 лея за 1 кВт/ч, а к сети высокого напряжения (35 – 110 кВ) – до 1,86 лея за кВт/ч, что больше прежней стоимости на 61 бан за кВт/ч, или на 48,6%.

Одни неизвестные

Ранее гендиректор админсовета НАРЭ Вячеслав Унтилэ сказал, что тариф на электроэнергию будет повышаться поэтапно, чтобы не вызвать шок у потребителей. Поэтому в дальнейшем следует ожидать очередного роста цен на свет.

Запрашиваемые поставщиками электроэнергии тарифы рассчитаны, исходя из нынешней цены на электричество, получаемое от Кучурганской ГРЭС. Из-за военного конфликта на Украине рухнул план власти РМ продлить контракт на поставку электроэнергии по действующей цене. Сторона-поставщик, предварительно давшая согласие подписать документ на прежних условиях, в последний момент отказалась и продлила контракт лишь до 1 мая. Поэтому нам пока не известно, почём Молдова будет закупать электричество у Кучурганской ГРЭС, как неведомо и то, что будет с ценой на природный газ.

Анастасия Погодина