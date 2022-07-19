Туризм в Кишинёве в ближайшие годы будет развиваться согласно комплексной стратегии

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Накануне состоялась публичная презентация проекта решения об утверждении Стратегии развития туризма «Кишинёв – туристическая столица» на 2022-2026 годы.

Как рассказал Ион Чебан, стратегия была разработана командой столичного Главного управления экономики, торговли и туризма при поддержке команды Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма в Молдове (ANTRIM) при финансировании со стороны Проекта поддержки конкурентоспособности в лёгкой промышленности и туризме (USAID Молдова, EDGE).

– Документ направлен на анализ существующей ситуации и выявление тенденций и вызовов, разработку видения, стратегических целей и плана действий на период 2022-2026 гг., а также механизма мониторинга и оценки. Стратегия подчёркивает сильные стороны Кишинёва и обращает внимание на слабые, определяет возможности и риски внешней среды, – отметил градоначальник.

Ранее Ион Чебан рассказывал, что Стратегия развития туризма муниципия Кишинёв – это комплексный документ, разработанный с целью определения туристического, исторического, социального и экономического потенциала, а также возможностей для развития туризма муниципия.

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