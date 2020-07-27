Туристам из Молдовы разрешили въезд в Болгарию

Туристам из Молдовы разрешили въезд в Болгарию

Однако для того, чтобы попасть на территорию этой страны, нашим соотечественникам необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда. 

Об этом сегодня объявил председатель НФСБ Валерий Симеонов, отметив, что решение было принято по просьбе туристического сектора.

– Это станет очень серьезной помощью для наших отельеров, которые в настоящий момент нуждаются в иностранных туристах, чтобы заполнить свои гостиницы, – заявил он, пишет rus.bg. 

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