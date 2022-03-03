Турфирмы обяжут возместить платежи по неисполненным договорам до 30 сентября

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Туристические агентства и туроператоры должны будут до 30 сентября 2022 года вернуть бенефициарам платежи по отменённым или неисполненным договорам, заключённым до 17 марта 2020 года.

Правительство дало положительное заключение на соответствующую законодательную инициативу, передаёт ipn.md. При этом предлагается до 30 сентября 2022 года приостановить производство по административным делам и судебным искам о возврате соответствующих платежей.

По данным Национальной ассоциации туристических агентств, компании, занимающиеся данным видом деятельности, задолжали туристам около 1,1 млн евро за отменённый отдых в Греции.

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