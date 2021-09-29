Турция передала в дар Молдове 70 000 доз вакцины Sinovac

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Молдова получила сегодня в дар от Турции партию из 70 тысяч доз вакцины против COVID-19, произведённой фармацевтической компанией Sinovac. Препарат поступит в приоритетном порядке в Приднестровье и Гагаузию.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Кишиневе Гюроль Сёкменсюер подтвердил готовность властей Анкары продолжать оказывать помощь нашей стране в кризисных ситуациях. За время пандемии Турция предоставила системе здравоохранения Молдовы оборудование и дезинфицирующие средства на сумму более 4 миллионов леев, пишет moldpres.md.

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