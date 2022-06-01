Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

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С 1 июня при въезде в Турцию больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Накануне в стране отменили обязательное ношение масок в общественных местах, за исключением больниц.

Власти Турции с 1 июня смягчили правила въезда в страну: теперь на пограничных пунктах не нужно будет предъявлять справки об отсутствии у человека COVID-19, пишет Hurriyet со ссылкой на заявление МВД.

– Не требуется ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, или экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда, — сообщили в ведомстве.

Министерство приняло такое решение, оценив текущую ситуацию с коронавирусом.

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