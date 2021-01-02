Турция отменила обязательное тестирование для транзитных авиапассажиров

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Авиапассажиры, которые транзитом пересекают Турцию, больше не обязаны предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Тем не менее это требование должны соблюдать иностранные граждане, которые прибывают в Турцию автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. Тест на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Без него иностранцы будут обязаны соблюдать 10-дневный карантин, передаёт unimedia.info.

Туристов, которым негде провести карантин, будут отправлять в специальные центры. На 7-й день самоизоляции граждане смогут сдать тест на коронавирус. Если он окажется отрицательным, карантин прекращается.

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