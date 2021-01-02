Турция отменила обязательное тестирование для транзитных авиапассажиров

Турция отменила обязательное тестирование для транзитных авиапассажиров

Авиапассажиры, которые транзитом пересекают Турцию, больше не обязаны предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Тем не менее это требование должны соблюдать иностранные граждане, которые прибывают в Турцию автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. Тест на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Без него иностранцы будут обязаны соблюдать 10-дневный карантин, передаёт unimedia.info.

Туристов, которым негде провести карантин, будут отправлять в специальные центры. На 7-й день самоизоляции граждане смогут сдать тест на коронавирус. Если он окажется отрицательным, карантин прекращается.

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