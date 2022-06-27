Турция не вводит санкции против России, исходя из экономических соображений

Турция не вводит санкции против России, исходя из экономических соображений

Введение санкций против России нанесёт больше вреда экономике Турции, чем российской, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрахим Калын. Анкара не присоединяется к странам, вводящим санкции в ответ на военную операцию, защищая свои интересы. По словам Калына, Запад понял эту позицию.

– Мы не вводим санкции против России после начала войны на Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны,— заявил представитель президента Турции (цитата по Haberturk). – Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесёт больше вреда экономике Турции, чем России. Мы заняли чёткую позицию. В настоящее время жители Запада также приняли это,— отметил Ибрахим Калын, сообщает kommersant.ru. 

Он также заявил, что Анкара придерживается политики баланса с Москвой.

– У нас есть энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией так же, как и с Ираном,— пояснил Калын.

Западные страны продолжают вводить санкции против РФ в ответ на военную операцию. В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет ограничительных мер. На проходящем в Германии саммите «семёрки» также планируется обсуждать новые меры в отношении России. Ранее спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о готовности РМ присоединиться к ним в знак солидарности с ЕС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md