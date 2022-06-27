Турция не вводит санкции против России, исходя из экономических соображений

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Введение санкций против России нанесёт больше вреда экономике Турции, чем российской, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрахим Калын. Анкара не присоединяется к странам, вводящим санкции в ответ на военную операцию, защищая свои интересы. По словам Калына, Запад понял эту позицию.

– Мы не вводим санкции против России после начала войны на Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны,— заявил представитель президента Турции (цитата по Haberturk). – Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесёт больше вреда экономике Турции, чем России. Мы заняли чёткую позицию. В настоящее время жители Запада также приняли это,— отметил Ибрахим Калын, сообщает kommersant.ru.

Он также заявил, что Анкара придерживается политики баланса с Москвой.

– У нас есть энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией так же, как и с Ираном,— пояснил Калын.

Западные страны продолжают вводить санкции против РФ в ответ на военную операцию. В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет ограничительных мер. На проходящем в Германии саммите «семёрки» также планируется обсуждать новые меры в отношении России. Ранее спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о готовности РМ присоединиться к ним в знак солидарности с ЕС.

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