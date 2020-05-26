Турагентства получили отсрочку для выполнения своих обязательств перед клиентами

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Закон, предусматривающий продление с 14 до 540 дней срока возврата платежей за туристические пакеты в случае расторжения контракта до начала поездки, был опубликован в “Monitorul Oficial” и вступил в силу.

Таким образом, срок возврата клиентам денежных средств не может быть позднее 31 декабря 2021 года для пакетов, забронированных и оплаченных в период с октября 2019 года по 17 марта 2020 года. Данная мера поможет поддержать экономических агентов из туристического сектора и смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет moldpres.md.

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