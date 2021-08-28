Туман снова нарушил работу кишинёвского аэропорта

Туман снова нарушил работу кишинёвского аэропорта

Из-за густого тумана этим утром в Международном аэропорту Кишинёва снова были задержаны многие авиарейсы. Пассажиров призывают ознакомиться с обновлённым графиком рейсов на сайте airport.md, чтобы быть в курсе всех изменений в расписании.

Компания Air Moldova уточняет, что из-за неблагоприятных погодных условий сегодня утром был задержан рейс из Турции. Так, самолёт, который должен был вылететь из Анталии в 4.20, вылетел в 6.40. Прилетев в Кишинёв, самолёт не смог приземлиться из-за сильного тумана и совершил посадку в аэропорту Одессы для заправки топливом.

Самолёт, выполняющий рейс Франкфурт-Кишинёв, также не смог приземлиться и был перенаправлен в Яссы, чтобы дождаться благоприятной погоды для посадки в Кишинёве, передаёт ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md