Туман снова нарушил работу кишинёвского аэропорта

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Из-за густого тумана этим утром в Международном аэропорту Кишинёва снова были задержаны многие авиарейсы. Пассажиров призывают ознакомиться с обновлённым графиком рейсов на сайте airport.md, чтобы быть в курсе всех изменений в расписании.

Компания Air Moldova уточняет, что из-за неблагоприятных погодных условий сегодня утром был задержан рейс из Турции. Так, самолёт, который должен был вылететь из Анталии в 4.20, вылетел в 6.40. Прилетев в Кишинёв, самолёт не смог приземлиться из-за сильного тумана и совершил посадку в аэропорту Одессы для заправки топливом.

Самолёт, выполняющий рейс Франкфурт-Кишинёв, также не смог приземлиться и был перенаправлен в Яссы, чтобы дождаться благоприятной погоды для посадки в Кишинёве, передаёт ipn.md.

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