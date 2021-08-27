Туман нарушил планы Санду: Зеленский не может приземлиться, Йоханнис ещё не вылетел

Туман нарушил планы Санду: Зеленский не может приземлиться, Йоханнис ещё не вылетел

Празднование Дня независимости пошло не по плану. Из-за густого тумана в Международном аэропорту Кишинёва самолёт, в котором находится Владимир Зеленский, никак не приземлится в молдавской столице. А Клаус Йоханнис пока и вовсе не вылетел из Румынии.  

Как пишут СМИ, по этой причине возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре задерживается, а начало военного парада было отложено на час.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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