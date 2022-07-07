Туда – самолётом, обратно – поездом: в продажу поступят интегрированные билеты на поездки между Кишинёвом и Яссами

Туда – самолётом, обратно – поездом: в продажу поступят интегрированные билеты на поездки между Кишинёвом и Яссами

Пассажиры, купившие онлайн билеты на самолёт рейса Яссы-Кишинёв или Кишинёв-Яссы, получат возможность вернуться на поезде. Опция будет запущена с конца лета и будет популяризироваться посредством информационной кампании для пассажиров.

Новый вариант путешествия будет запущен по предложению рабочей группы, состоящей из представителей Молдавской железной дороги, Ассоциации работодателей индустрии туризма Республики Молдова, Института развития и экспертизы проектов Республики Молдова и Румынской национальной авиатранспортной компании TAROM.

Инициаторы предложения убеждены, что эта мера облегчит поездки между Румынией и Республикой Молдова и подстегнёт региональный туризм, а также будет способствовать реабилитации и пост-COVID-восстановлению этого сектора экономики, сильно пострадавшего от пандемии, передает ipn.md.

Возобновление регулярного железнодорожного маршрута два раза в день в/из Ясс и Кишинёва значительно улучшило сообщение между этими двумя городами, что способствовало появлению существенного числа туристов в обоих направлениях для коротких поездок типа City Break, особенно в конце недели.

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