Цуркан – советникам Санду: Паспорта в ваши полномочия не входят (ВИДЕО)

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Советники президента должны консультировать её, а не диктовать государственным учреждениям, какие тендеры проводить, а какие – переносить. Это на брифинге для прессы подчеркнул депутат ПСРМ Никита Цуркан. Вчерашнее заявление директора АГУ о том, что советники Майи Санду потребовали от него перенести тендер на закупку бланков для паспортов, из-за чего уже в сентябре выдача документов может оказаться под вопросом, возмутило социалиста.

– С какого перепугу администрация президента и конкретно советники главы государства вмешиваются в работу правительственного органа, дают указания, что этот тендер должен быть перенесён, а этот – отложен? Я понимаю, что они “хорошие люди”, и лучше них “специалистов” в этой стране не найдёшь, но нужно соблюдать субординацию! – возмутился Цуркан.

По мнению депутата, данное требование может свидетельствовать о том, что ПДС и представители президентуры рассчитывают самостоятельно провести после выборов тендер, на который государство готово потратить почти 500 миллионов леев. Тем более что у Вячеслава Негруцэ такой опыт уже есть – в 2012 году под давлением Влада Филата право проведения тендера впервые было передано Министерству финансов, которое тогда возглавлял Негруцэ, а Майя Санду входила в состав того же правительства.

– Тендер тогда выиграла компания Gemalto, у которой была самая высокая цена на бланк для паспорта – 5,9 евро. Разница составила 1,8 млн евро, – сказал Цуркан.

Депутат ПСРМ отметил, что данные игры могут обернуться для страны и граждан настоящим коллапсом.

– Вы понимаете, что будет, если люди не смогут поменять паспорт? Они не смогут выехать из страны, заехать в страну, – отметил он.

В завершение Цуркан подчеркнул, что социалисты обратятся по этому поводу в компетентные органы.

– Хорошие люди, возможно, не знают, какие у них полномочия. Мы попытаемся им это объяснить – пусть работают в президентуре и консультируют президента, а делами государственных учреждений будут заниматься их руководители, – подытожил он.

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